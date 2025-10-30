В Омской области планируют увеличить доходы бюджета в 2026 году более чем на 10%

Дефицит, предварительно, составит 1,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета Омской области в 2026 году будут сформированы в размере 176,5 млрд рублей, что на 10,1% больше показателя текущего года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Сегодня на заседании правительства одобрили проект областного бюджета на предстоящие три года. Доходы бюджета региона на 2026 год сформированы в размере 176,5 млрд рублей. Рост к уровню текущего года - 10,1%. Расходы запланированы в сумме 178,1 млрд рублей. Это на 7,3% больше, чем в этом году", - написал Хоценко. Дефицит, предварительно, составит 1,6 млрд рублей.

Он отметил, что ключевой задачей остается выполнение первоочередных социальных обязательств: выплата зарплат работникам бюджетной сферы, меры соцподдержки, обеспечение лекарствами. "Так, на сферу образования предусмотрено 46,3 млрд рублей, на здравоохранение - 30,1 млрд рублей, на социальную поддержку населения - 24,3 млрд рублей", - уточнил глава региона.

По его словам, еще одним важным направлением в 2026 году станет развитие транспортной системы региона. "Соответствующая госпрограмма профинансирована на 26,9 млрд рублей, в том числе за счет привлечения целевых федеральных трансфертов на строительство аэропорта Омск-Федоровка и Северного обхода города Омска", - пояснил губернатор. Проект бюджета будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Омской области 31 октября.

В декабре прошлого года региональный бюджет на 2025 и плановый период 2026-2027 годов был принят с дефицитом 500 млн рублей. Доходы региона были запланированы на уровне 158,1 млрд рублей (+5% к первоначальному бюджету на 2024 год), расходы - 158,6 млрд рублей (+6%).