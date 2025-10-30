Чистая прибыль НМТП по РСБУ за девять месяцев выросла на 4,4%

Она составила 35,4 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по итогам января - сентября 2025 года увеличилась по РСБУ на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 35,4 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка НМТП за отчетный период возросла на 6,6% и достигла 27,4 млрд рублей. Прибыль от продаж за девять месяцев выросла почти на 1%, до 15,2 млрд рублей.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является "Транснефть".