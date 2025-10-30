"Яндекс" запустил ИИ-ассистента "Алиса про"

Ассистент пока что есть в "Яндекс почте"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил бета-версию ИИ-ассистента "Алиса про" с языковыми моделями из нового семейства Alice AI, сообщили ТАСС в сервисе "Яндекс 360". Ассистент пока что есть в "Яндекс почте" - там он работает с файлами и письмами.

"Яндекс" называет "Алису про" специализированным помощником. Среди ее возможностей - "извлечение фактов" из документов (текстов, таблиц, презентаций, аудио, видео). "В Почте" ассистент дает ответы, опираясь на данные в той же "Почте" - хранимые там переписки, чеки, электронные билеты, бронирования, конспекты встреч из сервиса "Телемост".

"Алиса про" может быстро обрабатывать большие объемы данных и предоставлять пользователю нужную информацию. Например, показать расходы на такси за прошлый месяц, найти реквизиты поставщика и т.д.

"Яндекс" рассчитывает в будущем встроить нового ассистента в другие сервисы "Яндекс 360" - "Документы", "Календарь", "Диск" и "Вики". Также в "360" будет "Защищенный клиент" - единое приложение на базе технологий в "Яндекс браузере для организаций", где все инструменты и сервисы будут доступны в одном окне, с общей навигацией и расширенными настройками безопасности.