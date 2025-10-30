В сервисе "Телемост" появятся мессенджер и ИИ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В сервисе для видеоконференций "Телемост" появятся текстовые чаты, группы и каналы, сообщили ТАСС в "Яндекс 360".

Таким образом, "Телемост" приобретает функционал "Яндекс Мессенджера", пояснили в компании. Чаты, треды, группы и каналы появятся в "Телемосте" для iOS и Android в декабре, в I половине 2026 года мессенджер станет доступен в браузерной и десктопной версии ВКС-сервиса.

Бизнесу в "Телемосте" будет доступен ИИ-функционал для расшифровки и конспектирования встреч. Помимо этого, для корпоративных пользователей добавили возможность принимать участие во встречах без интернета, дозвонившись на специальный номер с мобильного или стационарного телефона.

В I половине 2026 года в "Телемост" также добавят инструменты для проведения вебинаров. Будут доступны лендинги, баннеры, приглашения и анкеты для участников, сбор статистики. "Яндекс" рассчитывает, что в каждом вебинаре смогут быть до 50 спикеров и до 10 тыс. слушателей.