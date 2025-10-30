Бюджет Самарской области на 2026-2028 годы приняли в первом чтении

Доходы 2026 года запланированы в размере 296 млрд рублей

САМАРА, 30 октября. /ТАСС/. Закон о бюджете Самарской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении приняли депутаты Самарской губернской думы. Доходы бюджета 2026 года запланированы в размере 296 млрд рублей, что выше на 7 млрд рублей по сравнению с уровнем 2025 года, сообщили на заседании, которое транслировалось в группе думы во "ВКонтакте".

"Ставится на голосование вопрос о принятии проекта бюджета в первом чтении. Решение принято", - объявил итоги голосования председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Законопроект поддержал 31 парламентарий, 8 воздержались.

Как заявил вице-спикер думы, председатель фракции КПРФ Алексей Лескин, депутатское объединение не может поддержать предложенный проект бюджета из-за того, что считает его недостаточно социально ориентированным, и так как в нем не учтены предложения фракции. Председатель думы Котельников проинформировал, что предложения и поправки в главный финансовый документ региона будут принимать по 7 ноября.

Доходы бюджета Самарской области на 2026 год запланированы в размере 296 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей больше первоначальных доходов бюджета 2025 года (288,7 млрд рублей). Расходы запланированы в размере 326 млрд рублей, что почти на 11,5 млрд рублей выше стартового показателя 2025 года (314,5 млрд рублей). Дефицит составит 30 млрд рублей. В плановом периоде доходы и расходы регионального бюджета запланированы, соответственно, как 307 млрд рублей и 319 млрд рублей в 2027 году и 319 млрд рублей и 323 млрд рублей в 2028 году. При принятии документа в первом чтении в нем не учтены предстоящие целевые поступления из федерального бюджета.

"Ключевыми приоритетами законопроекта являются достижение национальных целей, определенных президентом РФ, поручений губернатора <…>, стопроцентное выполнение социальных обязательств, обеспечение потребности безопасности региона, связанных в том числе с проведением СВО, поддержка ее участников и членов их семей, реализация нацпроектов", - пояснила министр финансов региона Ольга Собещанская. Она уточнила, что основные характеристики бюджета сформированы на базе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития региона на трехлетний период.

По информации главы Минфина, финансирование социальных направлений составляет 65% в запланированной расходной части бюджета. Так, в проекте расходов 2026 года предусмотрено 49 млрд рублей на здравоохранение, в том числе ремонт учреждений, закупку оборудования, оказание высокотехнологичной помощи, обеспечение лекарствами. На образование запланировано 66 млрд рублей расходов бюджета 2026 года, из которых 50 млрд рублей на оплату труда работников отрасли. Для обеспечения поддержки семей с детьми и детей-сирот предусмотрено 33 млрд рублей, на соцподдержку отдельных категорий граждан, в том числе участников боевых действий и СВО, - 20 млрд рублей.