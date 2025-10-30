АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новикомбанка" на уровне AА-(RU)

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Новикомбанка" на уровне AА-(RU), изменив прогноз на "позитивный". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АКРА.

"Кредитный рейтинг АО АКБ "Новикомбанк" обусловлен устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценкой риск-профиля. Для банка характерна высокая вероятность получения чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры, имеющей очень высокий уровень кредитоспособности. Изменение прогноза по кредитному рейтингу со "Стабильного" на "Позитивный" отражает ожидания агентства относительно возможного повышения оценки риск-профиля банка, учитывая снижение соотношения объема кредитования связанных сторон и капитала первого уровня", - отмечается в сообщении.

Также, по данным агентства, устойчивая оценка бизнес-профиля банка отражает его достаточно высокие позиции в банковской системе Российской Федерации и роль в развитии материнской структуры. "Банк отличается качественным брендом и удовлетворительной системой корпоративного управления и стратегического планирования", - подчеркнули в АКРА.

В сообщении агентства также отмечается, что сильная позиция банка по капиталу обусловлена выполнением нормативных показателей достаточности с запасом, а также сильной способностью к генерации капитала благодаря прибыли, стабильно получаемой с 2017 года.

"Консервативная оценка риск-профиля объясняется прежде всего высокой концентрацией ссудного портфеля банка, при этом качество управления рисками оценивается как удовлетворительное. На долю ссуд десяти крупнейшим заемщикам банка приходится значительная часть его совокупного кредитного портфеля. Ссудный портфель также характеризуется высокой концентрацией на предприятиях, входящих в материнскую структуру, что связано с функцией банка в рамках ее финансовой системы", - подчеркнули в АКРА.