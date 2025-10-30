ЦБ и кабмину предложили анализировать влияние ДКП на динамику производства

В стране есть и не такие благополучные отрасли экономики, констатировал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банку России и правительству РФ необходимо в последующем детально анализировать влияние денежно-кредитной политики (ДКП) на динамику производства в отдельных отраслях экономики. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в ходе обсуждения Госдумой Основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2026-2028 гг.

"В заключении комитетов мы отметили, что Банку России и правительству необходимо в последующем детально анализировать влияние денежно-кредитной политики на динамику производства в отдельных отраслях. Почему? Мы видим, что на фоне замедления темпов роста - но еще раз подчеркну, это после того, как в 2023-2025 годах ВВП вырос более чем на 9% - отрасли ведут себя по-разному. За 8 месяцев этого года обрабатывающие производства промышленности выросли на 3,2%, фармацевтика - на 14,6%, компьютеры и электроника - на 13,8%, машиностроительный комплекс в целом - на 11%", - указал он.

При этом в стране есть и не такие благополучные отрасли экономики, констатировал депутат. "Значит ли, что в них ситуация сложилась из-за высокой ставки? Конечно же, нет. Где-то это проблемы с экспортом, ценовой конъюнктурой, ростом издержек, где то - с перепроизводством прошлых лет", - полагает Топилин.

По его мнению, необходимо более точечно и целенаправленно субсидировать именно те высокотехнологичные перспективные отрасли, которые дадут в перспективе больший вклад в рост ВВП, изменят кардинально структуру отечественной экономики, кроме того, важно обеспечить "кардинальный рост производительности труда".

"Мы недавно рассматривали этот вопрос на правительственном часе. Нам необходимо ориентировать все институты развития, все механизмы поддержки отраслей не на создание рабочих мест, как это мы делали традиционно, а именно на рост производительности труда и создание новых технологий", - считает глава комитета Госдумы.

Также, по мнению парламентария, становятся крайне важной цифровизация процессов, снятие избыточных административных барьеров, исключение избыточных требований для бизнеса. "Внешние ограничители - санкции - никуда не денутся, а вот внутренние ограничения требуют новых решений. <...> Наша совместная с Банком России и правительством задача - найти такие решения и дать новые возможности экономике развиваться, несмотря на жесткие ограничения", - заключил Топилин.