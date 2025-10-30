В 2025 году в среднем в месяц выдавали льготных кредитов на 120-130 млрд рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что "правительство активно применяет льготные кредиты по широкому кругу отраслей и предприятий"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В 2025 году в среднем в месяц выдавалось льготных кредитов на 120-130 млрд рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Правительство активно применяет льготные кредиты по широкому кругу отраслей и предприятий. И мы видим, по нашей уже статистике, что в 2025 году в среднем в месяц льготных кредитов выдавалось где-то на сумму 120-130 млрд рублей. Это в принципе большие объемы", - отметила она.