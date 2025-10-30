В Казахстане в ближайшее время хотят приступить к строительству второй АЭС

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что возведение первой станции уже началось

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 30 октября. /ТАСС/. Реализация проекта возведения второй АЭС в Казахстане должна начаться в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Нам предстоит построить атомные станции. Возведение первой станции уже началось. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС", - сказал он на встрече с общественностью в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область. Слова казахстанского лидера приводит его пресс-служба.

В сентябре в послании к народу Токаев заявил, что республике необходимо "уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС".

В июне Агентство по атомной энергии Казахстана назвало китайскую компанию СNNC возможным лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в республике, предупредив, что с Пекином еще будут вестись переговоры. Лидером консорциума по возведению первой АЭС был выбран Росатом, так как эта госкорпорация представила самое оптимальное предложение.

В августе близ поселка Улькен Алма-Атинской области началось сооружение первой АЭС.