ЦБ сможет быстрее снижать ставку при опережающем росте производительности труда

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что есть очевидный дисбаланс между ростом спроса и ростом предложения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ЦБ сможет быстрее снижать ставку, если рост производительности труда будет опережающими темпами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии в Госдуме.

"Что касается возможности по снижению ставки, если действительно будет рост производительности труда, который будет опережающими темпами расти. Конечно, это даст нам возможность быстрее снижать ключевую ставку. У нас есть очевидный дисбаланс между ростом спроса и ростом предложения. Мы ключевой ставкой сдерживаем рост спроса, но если предложение будет расти быстрее - предложение товаров и услуг - конечно, будет возможность снижать ключевую ставку быстрее. Рост производительности труда - это, конечно, ключевое направление развития, устойчивого развития экономики, я в этом убеждена. И это нам даст больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина.