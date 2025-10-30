Путин: финансовое оздоровление Роснано фактически завершено

Глава государства указал на изменения на встрече в Кремле с руководителем компании Сергеем Куликовым

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил улучшение финансового состояния некогда проблемной компании "Роснано". Глава государства указал на изменения на встрече в Кремле с руководителем компании Сергеем Куликовым.

"Финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено", - заметил Путин, открывая встречу.

Как заметил, анонсируя мероприятие, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "Роснано" - компания "многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого", которая "уверенно встает на ноги".

"Роснано" сталкивалась со значительными долгами и неспособностью выполнить свои обязательства. Правительство РФ оказывало компании необходимую поддержку.