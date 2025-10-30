В ГД внесли законопроект о квоте для не соответствующих требованиям такси

Авторы законопроекта считают, что приобретение и обновление автомобилей окажется финансово невыполнимым для основной массы самозанятых, что исключит их из легального сегмента рынка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с заместителем председателя думского комитета по защите конкуренции Антоном Гетта внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о квоте 25% от общего количества зарегистрированных в региональном реестре такси для самозанятых таксистов, чьи машины не соответствуют требованиям закона о локализации. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Согласно этому закону, к использованию в качестве автомобиля такси допускаются три категории транспортных средств: набравшие достаточное количество баллов локализации, произведенные по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), которые были заключены или в которые внесены изменения в 2022-2025 гг., произведенные по СПИК, заключенными после 2025 года, в отношении которых правительством РФ принято согласие о допуске к использованию в качестве легкового такси.

Как отмечается в пояснительной записке, значительная часть водителей такси после вступления в силу закона будет лишена дополнительного источника дохода в связи с невозможностью осуществления перевозок легковым такси из-за несоответствия транспортных средств новым техническим требованиям. Авторы законопроекта считают, что приобретение и обновление автомобилей окажется финансово невыполнимым для основной массы самозанятых, что исключит их из легального сегмента рынка. "Массовый уход водителей из сферы пассажирских перевозок может привести к увеличению нагрузки на рынок труда, поскольку значительная часть граждан может столкнуться с трудностями при поиске альтернативных источников дохода", - говорится в документе.

Для сбалансированного перехода к требованиям локализации законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев.

"Реализация данной инициативы способствует снижению риска вытеснения из отрасли значительного числа самозанятых перевозчиков, для которых приобретение транспортных средств, соответствующих установленной степени локализации, может являться экономически нецелесообразным. Введение механизма квотирования позволяет учитывать специфику отдельных субъектов Российской Федерации, в которых преобладают физические лица, значительная часть которых ранее не имела возможности соответствовать новым требованиям", - говорится в пояснительной записке.