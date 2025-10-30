В Татарстане назвали излишней грантовую поддержку креативных индустрий

Такое мнение высказала министр культуры региона Ирада Аюпова

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 30 октября. /ТАСС/. Чрезмерное развитие грантовой поддержки в сфере креативных индустрий может привести к социальному иждивенчеству и снижению конкурентоспособности продукции. Такое мнение высказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на форуме "Российская креативная неделя - город" в Альметьевске.

"То, что происходит сегодня - это чрезмерное развитие грантовой поддержки, это страшно. Развитие креативных индустрий [стало] сродни инновационному развитию. Мы уже создали критическую массу компаний, а теперь важно перейти в качество", - заявила Аюпова на пленарной сессии "Татарстан - экономика будущего. Развитие креативных городов".

Министр подчеркнула, что необходимо сосредоточиться на стимулировании потребления и формировании конкурентной среды. "То, что мы сегодня бездумно раздаем гранты, приводит к социальному иждивенчеству и <...> снижению конкурентоспособности этих товаров на рынке. Цена завышена изначально, поскольку она уходит от экономических моделей - она завязана именно на разовых субсидиях, которые нестабильны", - пояснила она.

По словам Аюповой, перед креативными индустриями сегодня стоят серьезные вызовы как в сфере занятости, так и в проектировании последующих бизнес-процессов, требующие системного пересмотра подходов к поддержке отрасли.

О форуме

Форум "Российская креативная неделя - Город" проходит в Альметьевске 30-31 октября. Его основная задача - представить потенциал Татарстана в разработке комплексных мер для стратегического развития креативных индустрий, а также определить роль городов-визионеров в реализации передовых проектов. Форум представит новые идеи и сценарии развития территорий и городов в эпоху креативной экономики, лучшие практики устойчивого развития города, возможности креативных индустрий в формировании кадров будущего, перспективы влияния территориального культурного кода на формирование креативного продукта.