Цифровой рубль начал использоваться при финансировании капстроительства

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что цифровой рубль в целом позволяет отследить целевое расходование бюджетных средств

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России проводит пилотный проект по использованию цифрового рубля при финансировании капитального строительства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы. Мы, кстати, пилот уже проводим по капитальному строительству", - сказала она.

Набиуллина также подчеркнула, что цифровой рубль в целом позволяет отследить целевое расходование бюджетных средств.