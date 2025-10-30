ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Цифровой рубль начал использоваться при финансировании капстроительства

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что цифровой рубль в целом позволяет отследить целевое расходование бюджетных средств
11:08
обновлено 11:22

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России проводит пилотный проект по использованию цифрового рубля при финансировании капитального строительства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы. Мы, кстати, пилот уже проводим по капитальному строительству", - сказала она.

Набиуллина также подчеркнула, что цифровой рубль в целом позволяет отследить целевое расходование бюджетных средств. 

