Завод "Янтарь" нарастит потенциал для укрепления обороны РФ

В судостроительной корпорации заявили, что готовы предоставить поддержку коллективу предприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Судостроительный завод "Янтарь" нарастит производственные мощности, что позволит внести вклад в укрепление обороноспособности и экономической независимости России. Об этом заявил гендиректор корпорации Андрей Пучков в ходе вручения коллективу завода ордена "За доблестный труд" помощником президента России, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым.

"Завод "Янтарь" по праву считается одним из лидеров российского судостроения, гордостью для всей семьи корабелов ОСК. Сегодня в условиях беспрецедентного внешнего давления, которое, наверное, особенно чувствуется здесь в самом западном регионе нашей страны, перед коллективом и руководством предприятия стоят серьезные задачи. Предстоит кратно нарастить потенциал. Привлечь новые кадры и обеспечить успешную реализацию производственной программы. Все это позволит выйти на ритмичный режим работы как по военным, так и по гражданским заказам. Тем самым внести вклад укрепление обороноспособности страны и ее экономической независимости", - приводит слова Пучкова пресс-служба ОСК.

Он подчеркнул, что корпорация всегда готова предоставить поддержку коллективу судзавода и возможности для его дальнейшего развития.

В судостроительной корпорации напомнили, что председатель Морской коллегии в мае 2025 года посетил 33-й судоремонтный завод ОСК в Балтийске, где в торжественной обстановке вручил коллективу предприятия почетный знак "За успехи в труде".