Володин призвал снижать себестоимость продукции и повышать производительность труда

Это будет способствовать росту экономики, указал председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Необходимо делать все, чтобы снижалась себестоимость продукции, повышалась производительность труда и эффективность бюджетного рубля, это будет способствовать росту экономики. Об этом председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил в ходе обсуждения Основных направлений единой денежно-кредитной политики в ГД.

"Очень хорошо то, что разговор у нас идет куда более шире, чем учетная ставка. Мы говорим о влиянии на нее уровня инфляции, а также начали говорить о таких правильных вещах, как повышение производительности труда. <...> Правильно будет говорить о повышении эффективности бюджетного рубля. Это все в комплексе, безусловно, имеет непосредственное отношение к росту внутреннего валового продукта и, конечно, к величине учетной ставки", - указал он.

Все институты и органы власти должны работать эффективно, подчеркнул Володин. "И мы, со своей стороны, имея полномочия, должны сделать все для того, чтобы экономика работала эффективно. А это значит, должна расти производительность труда, мы должны делать все для того, чтобы снижалась себестоимость продукции, повышалась эффективность бюджетного рубля, ну и, конечно, снижалась инфляция", - пояснил Володин.

По этим вопросам должны работать и профильные министерства: Министерство экономического развития, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, строительства, Министерство энергетики, добавил председатель Госдумы. "Когда речь идет об инфляции и ее уровне - мы с вами видим, у нас тарифы выросли в ряде регионов. Видим рост цен на продукты топливной энергетики. И это тоже надо учитывать. Потому что, когда мы говорим об учетной ставке, снизится инфляция - снизится учетная ставка", - указал он.

В этой сфере есть ответственность Центрального банка, правительства, регионов, отметил Володин. "В целом, если каждый будет работать эффективно, значит, мы решим задачу. Экономика будет расти. У нас запасы роста есть. Если начнем снижать себестоимость продукции, уже будет результат. У нас за последние три года рост производительности труда всего три с небольшим процента. А рост зарплат - 24 процента за это время. Кто будет заниматься ростом производительности труда?", - задался вопросом Володин.

"Поэтому, коллеги, давайте здесь не переталкивать ответственность друг на друга, не перекладывать ее, а постараться взять ту ношу, за которую отвечаете, и ее нести", - заключил он.