Глава Минэнерго США заявил о больших возможностях сделки с КНР

Крис Райт считает, что в случае сокращения Китаем закупок российской нефти, Соединенные Штаты могли бы заместить эти объемы

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай обладают большим пространством для заключения выгодной сделки по энергоносителям. Об этом заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт.

"Китай является крупнейшим, причем с большим отрывом, импортером нефти и газа, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Соединенные Штаты же представляют собой крупнейшего экспортера природного газа и страной с самой крупной с большим отрывом нефтедобычей. Так что существует очень много пространства для взаимовыгодных сделок между США и Китаем".

По утверждению Райта, в том случае, если бы КНР приняла решение сократить закупки российской нефти, США могли бы заместить эти объемы с сохранением баланса на мировом рынке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился покупать американские энергоносители, в частности нефть и газ из штата Аляска.