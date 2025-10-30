Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ РФ официальных курсов валют

Индексы РТС и Мосбиржи росли на 1,32%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к снижению после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 31 октября до 80,5 руб., евро - до 93,39 руб., курс юаня - до 11,29 руб.

По данным на 17:50 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи росли на 1,32% - до 1 013,5 и 2 556,78 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:57 мск индекс РТС перешел к снижению и находился на уровне 999,68 пункта (-0,06%), индекс Мосбиржи рос до 2 554,67 пункта (+1,24%).