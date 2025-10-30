В Архангельске открыли производство уходовых средств из арктических водорослей

Его ключевым преимуществом стало российское оборудование

АРХАНГЕЛЬСК, 30 октября. /ТАСС/. Архангельский водорослевый комбинат открыл цех по производству уходовых средств из водорослей Белого моря, написал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, он принял участие в открытии новой производственной площадки.

"Сегодня Архангельский водорослевый комбинат сделал важный шаг вперед - открыл новый косметический цех по производству уходовых средств из арктических водорослей. Спрос на такие продукты в России ежегодно растет - в среднем на 50% с 2023 года. Наши беломорские ламинария и фукус содержат огромное количество биоактивных веществ. В них на 30-35% больше полезных компонентов, чем в водорослях из других регионов мира", - написал Цыбульский.

Ключевое преимущество нового производства - российское оборудование, отвечающее самым современным стандартам. Всего в проект инвестировано более 30 млн рублей. Ожидается, что уже в 2026 году выпуск альгинатных масок и других косметических средств увеличится на 40%. Это станет стимулом для дальнейшего роста комбината и повышения конкурентоспособности произведенной здесь продукции.

"Я считаю, что продукция Архангельского водорослевого комбината и в целом продукция из водорослей недостаточно известна широкой публике, - уточнил на открытии Цыбульский. - До недавнего времени большинство всех косметических и фармацевтических товаров изготавливались не в нашей стране, поэтому модернизация оборудования и развитие новых линеек продуктов дают основания для серьезной популяризации этой продукции не только внутри страны, но и для выхода на зарубежные рынки".

Архангельский водорослевый комбинат уже поставляет продукцию в Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан. В перспективе - выход на рынки Европы и Азии, где устойчиво растет спрос на арктические ингредиенты.

Генеральный директор комбината Борис Этин отметил, что на предприятии планируется запустить первое в России производство альгината натрия, который активно применяется в пищевой промышленности. Собственная технология уже разработана и протестирована на комбинате. Сейчас практически весь альгинат натрия на российский рынок поставляется из Китая. Компания также рассматривает возможность нарастить производство маннита - в медицине он применяется как осмотический диуретик. В России маннит производит только Архангельский комбинат. Предприятие также планирует развивать собственный музей.