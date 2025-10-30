Депутат ГД: целевое кредитование отраслей ускорит их развитие без инфляции

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Целевое кредитование приоритетных отраслей экономики с использованием долговых ценных бумаг системно значимых банков поможет ускорить развитие таких сфер без увеличения инфляции. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) по итогам рассмотрения в Госдуме основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП).

Гаврилов отметил важность более активного использования инструментов ДКП в целях обеспечения ускоренных темпов роста экономики, повышения производительности труда и стимулирования долгосрочных инвестиций.

"Для снижения издержек производства и роста производительности труда необходимы длинные и дешевые кредиты. Такие кредиты сегодня не доступны предпринимателям. Однако мировой практикой выработано немало способов, которые помогают ускорить развитие приоритетных отраслей и секторов экономики без увеличения инфляции. Один из таких способов - это целевое кредитование приоритетных отраслей с использованием долговых ценных бумаг системно значимых банков. Его давно и успешно применяют другие страны БРИКС. Суть механизма состоит в поддержании высокого спроса на банковские облигации за счет более выгодных условий их рефинансирования центральными банками. Это позволяет коммерческим банкам привлекать средства на финансовом рынке под более низкий процент и на более длительный срок", - сказал он.

В России такой механизм может быть построен на предоставлении Банком России дополнительной ликвидности по сделкам репо с банковскими облигациями, включая пониженную ставку их рефинансирования, считает депутат. "Благодаря этому системно значимые банки получат возможность кредитовать экономику на более выгодных условиях. При этом в проспекте выпуска облигаций будут закреплены обязательства банков по целевому финансированию приоритетных отраслей", - указал парламентарий.

Повышение доступности кредита требует также ограничения финансовых спекуляций: сфера деятельности спекулятивных капиталов должна быть отделена от реального сектора, считает Гаврилов. "Такого эффекта можно добиться путем регулирования структуры активов банков и иных крупных финансовых институтов. Так, на каждый рубль, вложенный в спекулятивные активы, должно приходиться несколько рублей, выданных в качестве кредитов реальному сектору", - полагает депутат.