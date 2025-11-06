Трансляция
"Новая структура экономики через призму производительности труда". Видеотрансляция
Редакция сайта ТАСС
06:51
В рамках форума "Производительность 360" проходит пленарная сессия "Новая структура экономики через призму производительности труда".
Приглашенные спикеры:
- Максим Орешкин - заместитель руководителя администрации президента РФ;
- Александр Новак - зампредседателя правительства;
- Максим Решетников - министр экономического развития;
- Мария Багреева - заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы;
- Максим Топилин - председатель комитета Госдумы по экономической политике;
- Глеб Никитин - губернатор Нижегородской области;
- Алексей Лихачев - генеральный директор госкорпорации "Росатом";
- Павел Ляхович - член правления - исполнительный директор, Сибур;
- Николай Ткаченко - генеральный директор АО "Газстройпром".