"Новая структура экономики через призму производительности труда". Видеотрансляция

06:51
Эфир

В рамках форума "Производительность 360" проходит пленарная сессия "Новая структура экономики через призму производительности труда".

Приглашенные спикеры:

  • Максим Орешкин - заместитель руководителя администрации президента РФ;
  • Александр Новак - зампредседателя правительства;
  • Максим Решетников - министр экономического развития;
  • Мария Багреева - заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы;
  • Максим Топилин - председатель комитета Госдумы по экономической политике;
  • Глеб Никитин - губернатор Нижегородской области;
  • Алексей Лихачев - генеральный директор госкорпорации "Росатом";
  • Павел Ляхович - член правления - исполнительный директор, Сибур;
  • Николай Ткаченко - генеральный директор АО "Газстройпром".
 
