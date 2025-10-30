Сбер призвал законодательно отрегулировать использование дипфейков в России

Зампредседателя правления компании Станислав Кузнецов считает, что без принятия срочных мер ситуация с мошенничеством может обостриться

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия и другие страны находятся на пороге принятия мер о регулировании использования дипфейков мошенниками. Для эффективного противодействия необходимо, в частности, законодательно признать дипфейки отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время форума "Диалог о фейках 3.0".

"Мы стоим, очевидно, на пороге изменений в регулировании использования дипфейков мошенниками. Как минимум необходимо сегодня на уровне закона принимать решение о том, что дипфейки становятся отягчающим обстоятельством, если они используются мошенниками для совершения преступления и реализации преступных замыслов", - сказал он.

Кузнецов отметил, что киберпреступники уже активно используют дипфейки для реализации своих преступных замыслов, подделывая видео и голосовые сообщения конкретных людей.

Он предупредил, что без принятия срочных мер ситуация с мошенничеством с использованием ИИ может резко обостриться, и призвал граждан всегда перепроверять подозрительные сообщения, перезванивая отправителю.

О форуме

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходил в Москве 29 октября. На полях форума около 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества.

