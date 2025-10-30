Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос до 2 557,48 пункта, долларовый индекс РТС - до 1 000,78 пункта

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 30 октября вырос на 1,35%, до 2 557,48 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,05% - до 1 000,78 пункта. Курс юаня вырос на 7 коп., до 11,29 руб.

"Индекс Мосбиржи в четверг бодро подрастал, подъем был практически фронтальным, достигнуто сопротивление у 2 560 пунктов. Покупателям мог придать уверенности отчет Росстата по инфляции - она вернулась к снижению как в недельном, так и в годовом выражении. Хороший рост показали тяжеловесные акции "Лукойла" на новостях о продаже зарубежных активов. Кроме того, рубль немного ослабел", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "ВУШ Холдинга" (+17,9%), без новостей, но, скорее всего, в связи с тем, что эмитент осуществляет программу обратного выкупа акций", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции компании "Инарктика" (-2,2%), скорее всего, по причине переоцененности бумаг.

Прогноз на 31 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 31 октября - 2 475 - 2 575 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 79-81 руб., юаня - 11,2-11,4 руб.

Как считают во Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на пятницу - 78-80 руб., 91-93 руб. и 11-11,5 руб., соответственно.