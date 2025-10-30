Кабмин упростил процедуру техприсоединения к электричеству для МСБ

С 1 января 2027 года представители малого и среднего бизнеса смогут заключать договоры без оформления бумажного варианта документов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство приняло решение с 1 января 2027 года упростить процедуру техприсоединения к электричеству для малого и среднего бизнеса, теперь представители МСБ смогут заключать договоры об энергоснабжении своих объектов без оформления бумажного варианта документов. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в кабмине.

"Нововведения позволят заключать договоры энергоснабжения в электронной форме - через личный кабинет на сайте энергоснабжающей организации или через ее мобильное приложение. Это сократит количество бумажных документов и снизит административную нагрузку на потребителей и поставщиков", - отметили в правительстве.

Решение сделает процедуру заключения договоров удобной, а также повысит прозрачность взаимодействия бизнеса и гарантирующих поставщиков электроэнергии, добавили в правительстве.

"Подписанное постановление - часть системной работы по цифровизации и упрощению процессов на розничных рынках электроэнергии, повышению доступности и надежности энергоснабжения для всех категорий потребителей", - прокомментировал решение вице-премьер России Александр Новак.

Кроме того, в документе уточнены процедуры при подключении новых объектов и переходе права собственности на энергопринимающие устройства, что обеспечит непрерывность электроснабжения и исключит случаи появления двойных договоров, сказано в сообщении.

Для производителей электроэнергии на объектах микрогенерации (например, солнечных панелей на домах) предусмотрены унифицированные формы договоров купли-продажи, что упростит продажу излишков электроэнергии в сеть.