NIS продолжает обсуждать с акционерами пути выхода из ситуации с санкциями США

Рестрикции и снижение цен на нефть сказались на финансовых результатах "Нефтяной индустрии Сербии" за девять месяцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") продолжает обсуждать со своими акционерами пути выхода из ситуации, которая сложилась вокруг компании после вступления в силу санкций США. Об этом говорится в отчете компании.

"Группа продолжает активно сотрудничать со своими акционерами, включая правительство Республики Сербия, с целью поиска оптимальных решений для выхода из сложившейся ситуации и обеспечения долгосрочной устойчивости своей деятельности", - сказано в документе.

Несмотря на объявление санкций, NIS обеспечивает бесперебойное снабжение сербского рынка топливом, отметила компания.

При этом ситуация с санкциями, а также снижение цен на нефть повлияли на финансовые результаты NIS за девять месяцев. Показатель EBITDA сербской группы компаний за этот период составил 21,1 млрд динаров (около $208 млн), что на 39% ниже по сравнению с 2024 годом. За первые девять месяцев 2025 года был зафиксирован убыток в размере 0,3 млрд динаров (около $3 млн), однако в третьем квартале чистая прибыль составила уже 3,3 млрд динаров (около $33 млн), что на 22% больше, чем в аналогичном квартале 2024 года.

О санкциях

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Рестрикции вступили в силу утром 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич после этого заявил, что не винит Россию в санкциях против NIS, и призвал Москву найти совместное решение данной проблемы. По итогам прошедшей 15 октября встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сербский президент отметил, что из-за мер США "Нефтяная индустрия Сербии" фактически оказалась и под рестрикциями ЕС.

О компании

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).