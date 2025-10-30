Сенат США одобрил резолюцию об отмене запрета на добычу нефти и газа на Аляске

На следующем этапе документ рассмотрит Палата представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял резолюцию об отмене введенного администрацией предыдущего президента США Джо Байдена запрета на добычу нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

В поддержку резолюции высказались 52 сенатора, против - 45. После этого документ будет передан на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В январе 2025 года Трамп заявил, что его администрация вновь разрешит добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Он указывал, что запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос всей Азии. Администрация Байдена в 2022 году ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории Аляски, в том числе нефтеразведку и бурение в Национальном Арктическом заповеднике.