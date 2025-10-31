В РФ завершают работу над первым отечественным двигателем для тяжелых БПЛА

Устройство будет дешевле зарубежных аналогов, отметил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября /ТАСС/. Российские специалисты завершают работу над созданием первого отечественного двигателя мощностью 45 кВт для тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" (Новосибирск) Андрей Братеньков.

"Специалистами КБ "Спектр", НПП "Исток" и НПЦ "Беспилотные авиационные системы" (Томск) реализована стратегия технологического суверенитета, в ходе чего было локализовано производство двигателей для тяжелых беспилотников в России. В настоящее время проект находится на завершающей стадии, по итогам которой будет получен первый отечественный двигатель мощностью 45 кВт. Таким образом, наш перспективный тяжелый беспилотный летательный аппарат "Илья Муромец", который ранее летал на двигателях иностранного производства, получит российский двигатель", - сообщил Братеньков.

По его словам, отечественный двигатель будет дешевле зарубежных аналогов. "На данный момент специалистами КБ "Спектр" используется отечественный полетный контроллер, разработан и производится в мелкой серии пропеллер размерности 73х28. Завершающая стадия локализации - создание отечественного двигателя. После этого мы сможем говорить о том, что эра тяжелой беспилотной транспортной авиации в России началась", - добавил Братеньков.

Ранее в КБ "Спектр" сообщали о разработке тяжелой воздушной платформы коптерного типа "Илья Муромец" с грузоподъемностью 100 кг, предназначенной для экстренной эвакуации тяжелораненых.