Президент Южной Кореи поставил под сомнение будущее свободной торговли

Ли Чжэ Мён также заявил о том, что искусственный интеллект и связанные с ним изменения представляют собой не только вызов, но и новые возможности

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Система международной торговли, основанная на принципах свободного обращения товаров, сталкивается с неопределенностью. Об этом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

"Мы сталкиваемся с довольно сложной ситуацией, мы находимся на важном перепутье. Систему свободной торговли ждет неопределенное будущее, конкуренция становится жестче", - сказал Ли Чжэ Мён, открывая встречу. Наблюдатели с интересом следят, будет ли включен пункт о свободной торговле в декларацию саммита АТЭС 2026 года.

Ли Чжэ Мён также заявил о том, что искусственный интеллект и связанные с ним изменения представляют собой не только "беспрецедентный вызов", но и "исключительные новые возможности". "Сотрудничество и солидарность - единственное решение, которое позволит нам идти вперед", - считает президент Республики Корея. Он напомнил, что нынешний саммит проходит под лозунгом "Строительство устойчивого будущего: взаимосвязь, инновации, процветание".

Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. Ранее Ли Чжэ Мён в соответствии с протоколом лично встретил его, как и других гостей, пожав руку.

Саммит АТЭС проходит в Кёнджу 31 октября - 1 ноября. По его итогам ожидается совместная декларация. В АТЭС входит 19 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и 2 региона КНР (Гонконг и Тайвань).