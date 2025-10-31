SuperJob: 11% россиян планируют продлить выходные в ноябре отпусками и отгулами

Пока не определились с планами на эти дни 15% респондентов, говорится в исследовании сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Каждый девятый работающий россиянин планирует продлить отдых на День народного единства отпусками и отгулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство экономически активных россиян не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (62%). Идея удлинить отдых за счет отпуска привлекает лишь 11% опрошенных. 15% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 12% работают по сменному графику", - говорится в итогах исследования.

Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 9%, среди россиян от 35 до 45 лет - 13%, среди граждан старше 45 лет - 12%.

На вопрос, где россияне проведут День народного единства, 68% отметили, что будут находиться дома в кругу семьи, 11% - на работе, 4% отправятся за город, также по 2% планируют поездку по России, посещение парков и культурных мероприятий.

В опросе приняли участие 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.