Самую высокую зарплату в Москве предложили директору компании в сфере БПЛА

За шестилетний опыт работы на управленческой должности, знание специфики отрасли и опыт организации производственной деятельности в компании обещают от 1 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Москве в октябре возглавила позиция гендиректора компании в сфере беспилотной авиации с зарплатой от 1 млн рублей в месяц. Об этом ТАСС сообщила карьерный эксперт Ольга Бухвалова, ссылаясь на агрегированную базу центра "Профессии будущего".

"Абсолютным лидером является позиция генерального директора компании в сфере беспилотной авиации с зарплатой от 1 млн руб. на руки. Требуется более шести лет опыта работы на управленческой должности, а также знание специфики отрасли и опыт организации производственной деятельности. Не менее примечательной является вакансия менеджера в департамент международной недвижимости. При формальном отсутствии требований к опыту указан неограниченный уровень дохода от 570 тыс., что объясняется процентной системой оплаты при успешном выполнении плана", - сказала Бухвалова.

По ее словам, также в топ-5 входят руководящие позиции, характерные для крупного бизнеса и промышленности: исполнительный директор (CEO) с доходом от 700 тыс. рублей, директор завода с окладом в 650 тыс. рублей и директор по собственным торговым маркам (СТМ) с зарплатой до 600 тыс. рублей в месяц. В топ-10 самых высокооплачиваемых предложений на столичном рынке труда входят позиции начальника управления информационных технологий с зарплатой от 400 тыс. рублей, менеджера проектов в строительную компанию с доходом от 250 тыс. рублей, менеджеров по продажам или работе с ключевыми клиентами в IT-компании с доходом от 500 тыс. рублей.

В рейтинге высокооплачиваемых предложений есть и позиция монтажника лифтов с зарплатой от 305 тыс. до 700 тыс. рублей. Из требований: опыт работы от одного года и умение работать с электроинструментом. Бухвалова подчеркнула, что освоить профессию техника-монтажника лифтов можно за два месяца в новом центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. В единственном в России двухуровневом учебном цехе с действующими лифтами студенты обучаются проверке и регулировке оборудования, выявлению повреждений и неисправностей, а также обслуживанию узлов и устранению мелких поломок.

Кроме того, в центре доступно обучение на менеджера по продажам. Оно длится 1,5 месяца в цехе "Продажи и закупки", где с первого дня учащиеся получают навыки, максимально приближенные к работе в крупных ретейл-сетях.