Суд в Приморье удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к рыбколхозу "Восток-1"

Договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов и о солидарном взыскании в пользу РФ ущерба, причиненного водным биоресурсам признали ничтожными

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ к рыболовецкому колхозу "Восток-1" о признании ничтожными договоров о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов и о взыскании ущерба в размере более 37 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Арбитражный суд Приморского края огласил резолютивную часть решения суда по делу №А51-14630/2025, в которой полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ в интересах Российской Федерации в лице Министерства сельского хозяйства к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", а также к ряду физических и юридических лиц о признании ничтожными договоров, заключенных между Федеральным агентством по рыболовству и АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и о солидарном взыскании в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, в размере 37 628 130 000 рублей. Решение подлежит немедленному исполнению, при этом у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее ГП РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыбколхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенных с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также иностранные компании Global Seafood Corporation, North Pacific Corporation, Oriental Pacific Co. Ltd и физические лица. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска.

Также Росрыболовство подало иск о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов с рыболовецким колхозом "Восток-1".