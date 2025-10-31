Россиянам рассказали, жители каких регионов могут быстрее всего накопить на авто

Подержанный Hyundai Creta, Toyota Camry или Lada Granta быстрее других смогут купить жители Московской области и Приморского края

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Накопить на покупку одного из самых популярных подержанных автомобилей - Lada Granta, Hyundai Creta или Toyota Camry - быстрее всего можно в Московской области и Приморском крае. Об этом говорится в совместном исследовании "Авито авто" и "Авито работы" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Исследование проводилось на основе данных о средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных на платформе "Авито работа" в III квартале 2025 года, а также средние цены Lada Granta, Hyundai Creta или Toyota Camry в возрасте 3-6 лет, которые продавались на "Авито авто" в этот же период.

"Быстрее всего накопить на Lada Granta получится в Московской области: здесь на это потребуется всего 6,4 месяца <…> Hyundai Creta проще всего купить жителям Приморского края: на кроссовер придется откладывать 14,8 месяца <…> Самые благоприятные условия для покупки Toyota Camry с пробегом - в Московской области: здесь на покупку нужно откладывать 26,6 месяца", - сказано в исследовании.

По данным "Авито работы", среднее зарплатное предложение по России составляет 82,1 тыс. рублей. Таким образом, для покупки Lada Granta (средняя цена - 689 тыс. рублей) потребуется 8,4 зарплаты, для Hyundai Creta (1,8 млн рублей) - 21,9, для Toyota Camry (2,85 млн рублей) - 34,7. В некоторых регионах эти показатели отличаются - в зависимости от средних предлагаемых зарплат и цен на автомобили.

На покупку подержанной Lada Granta быстрее всего можно накопить в Республике Марий Эл (6,5 месяца), дольше всего - в Москве (6,8 месяца). В Сахалинской области и Республике Коми срок накопления составляет 6,6 и 6,7 месяца соответственно.

Наиболее доступен подержанный Hyundai Creta для жителей Приморского края, где срок накопления на этот кроссовер составляет 14,8 месяца. В столичном регионе он увеличивается до 17,9 месяца, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Ленинградской области достигает 19 месяцев.

Для покупки в Москве Toyota Camry с пробегом потребуется откладывать 27 месяцев. Дольше копить придется жителям Санкт-Петербурга, Мурманской, Ленинградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа - 30,4 месяца.