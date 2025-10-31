Николаев: интеграция СПГ-решений реалистична для изолированных территорий

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" отметил, что СПГ дает возможность газификации тех регионов, куда из-за удаленности или недостаточной плотности населения экономически нецелесообразно вести трубопровод

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Применение СПГ-решений дает возможность газификации изолированных территорий, куда нецелесообразно вести трубопровод, сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Важным направлением газификации является использование сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернатива обычной газификации. СПГ признан эффективным топливом не только для Арктики, но и для других отдаленных и изолированных территорий. Интеграция СПГ-решений для изолированных территорий реалистична", - сказал Николаев.

Он отметил, что СПГ дает возможность газификации тех регионов, куда из-за удаленности или недостаточной плотности населения экономически нецелесообразно вести трубопровод.

Уровень газификации регионов Дальнего Востока в среднем составляет 28%, что в три раза ниже среднероссийского уровня. По данным Минэнерго России, к 2030 году в макрорегионе прогнозируется дефицит газа около 42%.