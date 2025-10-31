Чистый убыток "Распадской" по РСБУ за девять месяцев составил 1,08 млрд рублей

Валовый убыток составил 104 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чистый убыток "Распадской" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2025 года составил 1,08 млрд рублей против 1,63 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 10,8%, до 12 млрд рублей. Валовый убыток составил 104 млн рублей против прибыли в 4,27 млрд рубля в 2024 году.

Убыток от продаж достиг 1,02 млрд рублей по сравнению с прибылью от продаж в 3,36 млрд рублей за январь - сентябрь 2024 года.

Убыток компании до налогообложения за девять месяцев достиг 1,25 млрд рублей против 2,24 млрд рублей прибыли годом ранее.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Тува. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.