Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 549,13 пункта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,17% - до 2 553,04 пункта и 999,04 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 3,9 коп. - до 11,333 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 549,13 (-0,33%), индекс РТС составлял 997,51 пункта (-0,33%). В это же время курс юаня ускорил рост и составлял 11,357 руб. (+6,3 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,04% и находился на уровне 2 558,83 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.