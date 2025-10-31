Биржи Китая снижаются второй день подряд после встречи Си Цзиньпина и Трампа

Индекс голубых фишек CSI 300 снизился на 1,47%, до 4 640,66 пункта

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Фондовые рынки Шанхая и Шэньчжэня снижаются второй день подряд после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Shanghai Composite опустился на 0,81%, до отметки 3 954,79 пункта, а Shenzhen Component - на 1,14%, до 13 378,21 пункта, следует из данных торгов.

Индекс голубых фишек CSI 300 снизился на 1,47%, до 4 640,66 пункта. Высокотехнологичные индексы Star Market 50 и ChiNext упали на 3,13% и 2,31% соответственно, до 1 415,52 пункта и 3 187,53 пункта.

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча Си Цзиньпина и Трампа. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам переговоров лидеров Соединенные Штаты отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона "соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США".

Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. Также США приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября. Вопрос по соцсети TikTok не был разрешен по итогам встречи.