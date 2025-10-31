Грузия отправит Украине генераторы

Их общая стоимость составила около $553,5 тыс.

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии отправит Украине генераторы различного типа на общую сумму в 1,5 млн лари (около $553,5 тыс.). Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Согласно распоряжению, генераторы различного типа стоимостью 1,5 млн лари для передачи Украине закупит Фонд развития энергетики Грузии", - говорится в сообщении. Распоряжение о передаче генераторов было утверждено на заседании правительства в пятницу.

В начале 2023 года правительство Грузии передало Украине 25 высокомощных генераторов стоимостью 1,5 млн лари. Это решение было принято после того, как занимавший должность временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев неоднократно просил Тбилиси передать технику военного или двойного назначения, однако обращения были проигнорированы. В ответ нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, занимавший тогда пост главы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", заявил, что страна не располагает подобными устройствами. Тем не менее Минэкономики Грузии закупило генераторы по распоряжению правительства.