На поддержку аграриев на Херсонщине выделили около 1,5 млрд рублей

Средства направили для производителей зерновых, технических и кормовых культур

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. В Херсонской области около 1,5 млрд рублей предоставили для поддержки сельхозпроизводителей. Об этом сообщила журналистам врио министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Алиме Зарединова.

"Порядка 1,5 миллиардов рублей в текущем году было направлено на государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей", - сказала она.

По ее словам, порядка 800 млн рублей направлено для производителей зерновых, технических и кормовых культур, чтобы уменьшить их финансовую нагрузку. Она уточнила, что 160 млн рублей было выделено на поддержку молочного скотоводства. "Также очень важная поддержка по переработке. Предприятия, которые производят хлебобулочные изделия, мясную, молочную продукцию, имеют возможность получить средства на приобретение сырья. Уже более 90% средств направлены на сельхозпроизводителям, и до конца года мы планируем еще одну субсидию", - добавила Зарединова.