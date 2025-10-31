Рада упростит принятие евроинтеграционных законов для получения свыше €30 млрд

По словам депутата Рады Елены Шуляк, "поправочный спам" и блокирование законопроектов для получения европейского финансирования уже лишили бюджет сотен миллионов евро

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Елена Шуляк заявила, что украинский парламент намерен упростить процедуру принятия законопроектов, необходимых для получения свыше €30 млрд от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility.

Шуляк рассказала в интервью изданию "Новости. Live", что депутаты намеренно подают большое количество формальных поправок к одному законопроекту. Рада настроена ограничить такой "спам". По словам депутата, к законопроекту "Об основных принципах жилищной политики" в рамках программы Ukraine Facility было подано около 3 тыс. поправок, которые должны рассмотреть в Раде. "К сожалению, поправочный спам применяют далеко не только для этого законопроекта - другие тоже являются его объектами. К ним подаются тысячи правок, и оппозиция таким образом может блокировать законопроект, скажем так, чтобы что-то себе выторговать", - пояснила она.

Шуляк отметила, "поправочный спам" и блокирование законопроектов для получения европейского финансирования уже лишили бюджет Украины сотен миллионов евро и "эта цифра может возрасти".

Фонд поддержки Украины Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в ЕС. Его объем определен в €50 млрд на период до 2027 года. Выделение средств обусловлено выполнением со стороны Киева ряда требований, в том числе принятием законов. В общей сложности из фонда Украине уже выплачено более €19,5 млрд.