Лукашенко поручил развивать санаторно-курортные услуги и деревообработку

Белорусский президент в рамках поездки в Витебскую область посетил Березинский биосферный заповедник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил развивать в республике санаторно-курортные услуги, а также обратить внимание на небольшие производства по переработке древесины. Об этом сообщило агентство БелТА.

Белорусский лидер в пятницу совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области, в частности, посетил Березинский биосферный заповедник. Там он посетил деревообрабатывающий цех. "Такие производства надо тиражировать. И под это ты (Юрий Назаров, управляющий делами президента - прим. ТАСС) должен получить ссуду под смешной процент. Это и не жалко. Окупаемость идет", - поручил Лукашенко. Президент добавил, что это может помочь экономике Витебской области, состояние которой он раскритиковал в ходе недавнего визита. "Витебскую область надо натыкать таким производством", - подчеркнул Лукашенко.

Березинский биосферный заповедник занимается в том числе лесохозяйственной деятельностью. Ежегодно здесь заготавливают 100 тыс. куб. м древесины из всех видов рубок. Лесовосстановление проводится на площади более 120 га.

Также Лукашенко обратил внимание на развитие санаторно-курортных услуг. "В это надо вкладывать деньги. И, формируя госпрограмму, надо именно это строить, если на это есть и будет спрос, - сказал глава государства. - На это надо тратить деньги, коль они возвратные".

Назаров в свою очередь предложил построить хорошую автотрассу от Минска до озера Нарочь, чтобы "были более привлекательны туры выходного дня". В настоящее время часть пути пролегает по местным дорогам. Лукашенко отметил, что этот проект может войти в госпрограмму. "Вот для госпрограммы еще одна задача. Надо строить", - приводит его слова агентство.