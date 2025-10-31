Глава РСА назвал размер средней премии по ОСАГО за девять месяцев 2025 года

Она составила 7 274 рублей, а в трети регионов не превышает 6 тыс. рублей, подчеркнул Евгений Уфимцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Средняя премия по стране по годовым полисам ОСАГО за девять месяцев 2025 года составила 7 274 руб. При этом в трети регионов России средняя премия по обязательной "автогражданке" ниже 6 тыс. рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев через пресс-службу союза.

"В целом же по стране более чем в 70% регионов величина средней премии ниже, чем в среднем по стране, а в трети регионов этот показатель менее шести тысяч рублей", - сказал он.

По данным РСА, в топ-10 регионов с самой низкой премией по ОСАГО за 9 месяцев 2025 года вошли Псковская область (5 025 руб.), Забайкальский край (5 039 руб.), Орловская область (5 076 руб.), Тамбовская область (5 127 руб.), Брянская область (5 225 руб.), Курская область (5 248 руб.), Костромская область (5 285 руб.), Белгородская область (5 347 руб.), Еврейская автономная область (5 430 руб.) и Республика Крым (5 433 руб.)

Как отмечается, самые высокие средние премии по ОСАГО зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

"В Москве и Санкт-Петербурге сконцентрировано много владельцев автомобилей премиум-класса и новых моделей, стоимость которых часто превышает средний показатель по России. Соответственно, чем дороже транспортное средство, тем выше сумма страхового возмещения в случае ДТП или угона, а страховые компании это учитывают при расчете премии. Кроме того, эти регионы - наиболее загруженные субъекты страны. Ежедневно в городском потоке участвуют миллионы автомобилей, а высокая плотность машин увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, это также учитывается при расчете страховой премии", - прокомментировал Уфимцев.