В ЦБ заявили, что экономика перешла к сбалансированному росту

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов отметил, что это произошло после перегрева в конце 2024 года

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Экономика России возвращается на траекторию сбалансированного роста после перегрева в конце 2024 года, собщил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов журналистам после встречи со студентами калининградских вузов.

"Мы видим, что экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста. Максимальный, наверное, перегрев экономики, когда спрос максимально превышал наши возможности, по нашим оценкам, был в конце прошлого года, в течение этого года этот разрыв плавно-плавно сокращается. Экономика приходит в состояние равновесия. И это основной, фундаментальный фактор, ведущий к замедлению инфляционных процессов. Поэтому по мере дальнейшего замедления инфляции мы будем снижать ключевую ставку", - отметил он.