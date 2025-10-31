Шохин: рынок ЦФА в России достиг 1 трлн рублей

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Объем рынка цифровых финансовых активов в России достиг 1 трлн рублей, состоялось уже более 2 тыс. выпусков ЦФА. Об этом заявил на Веронском евразийском экономическом форуме глава РСПП Александр Шохин.

"Апробированы многие инструменты и сформирован рынок цифровых финансовых активов, который достиг уже 1 трлн рублей. Состоялось уже более 2 тыс. выпусков цифровых финансовых активов", - сказал Шохин.

Он отметил, что бурное развитие цифровых экосистем создает предпосылки для появления новых форм стратегических партнерств между участниками рынка, в том числе между индустриальными партнерами, финансовыми компаниями и банками.