"Честный знак" планирует запустить сервис оценки кредитных рисков для бизнеса

По словам заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий Сергея Холкина, за счет снижения рисков для кредитных организаций банковское финансирование для добросовестных участников рынка станет более доступным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Сервис оценки кредитных рисков для бизнеса на основе данных системы маркировки успешно прошел годовое пилотное тестирование с ведущими банками страны, сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Сергей Холкин на выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. По его словам, надежность компаний будет оцениваться по онлайн-движению маркированных товаров, а не по внутренним отчетам бизнеса.

"Экосистема "Честного знака" выходит далеко за рамки борьбы с контрафактом. Сегодня это мощный инструмент финансовой аналитики, - сказал Холкин. - В ходе пилота банки смогли не только провести более точный скоринг компаний, но и практически в режиме реального времени мониторить состояние товарных остатков, которые часто выступают залоговым обеспечением. Это позволяет выявлять малейшие отклонения в бизнес-процессах контрагента и прогнозировать риски невозврата кредитов на ранних стадиях - вероятность мошенничества сводится к минимуму".

По словам Холкина, за счет снижения рисков для кредитных организаций банковское финансирование для добросовестных участников рынка станет более доступным. А факторинговые компании и дистрибьюторы смогут более объективно оценивать надежность своих партнеров.

Холкин отметил, что аналитические отчеты также востребованы в разных отраслях. "Аналитическими отчетами на основе обезличенных данных "Честного знака" уже активно пользуются компании из табачной, пивоваренной отраслей, сферы безалкогольных напитков и другие. Многие крупнейшие игроки этих рынков переходят на нашу аналитику", - подчеркнул он, добавив, что данные мониторинга движения лекарственных препаратов востребованы у 98% участников фармрынка.