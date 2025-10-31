"Честный знак" планирует запустить сервис оценки кредитных рисков для бизнеса
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Сервис оценки кредитных рисков для бизнеса на основе данных системы маркировки успешно прошел годовое пилотное тестирование с ведущими банками страны, сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Сергей Холкин на выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. По его словам, надежность компаний будет оцениваться по онлайн-движению маркированных товаров, а не по внутренним отчетам бизнеса.
"Экосистема "Честного знака" выходит далеко за рамки борьбы с контрафактом. Сегодня это мощный инструмент финансовой аналитики, - сказал Холкин. - В ходе пилота банки смогли не только провести более точный скоринг компаний, но и практически в режиме реального времени мониторить состояние товарных остатков, которые часто выступают залоговым обеспечением. Это позволяет выявлять малейшие отклонения в бизнес-процессах контрагента и прогнозировать риски невозврата кредитов на ранних стадиях - вероятность мошенничества сводится к минимуму".
По словам Холкина, за счет снижения рисков для кредитных организаций банковское финансирование для добросовестных участников рынка станет более доступным. А факторинговые компании и дистрибьюторы смогут более объективно оценивать надежность своих партнеров.
Холкин отметил, что аналитические отчеты также востребованы в разных отраслях. "Аналитическими отчетами на основе обезличенных данных "Честного знака" уже активно пользуются компании из табачной, пивоваренной отраслей, сферы безалкогольных напитков и другие. Многие крупнейшие игроки этих рынков переходят на нашу аналитику", - подчеркнул он, добавив, что данные мониторинга движения лекарственных препаратов востребованы у 98% участников фармрынка.