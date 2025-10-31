Шохин назвал туннель до Аляски экономически нецелесообразным проектом

Глава РСПП отметил, что "туннель - это как вишенка на торте", так как до него должна быть железная дорога

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Строительство под Беринговым проливом туннеля, соединяющего железнодорожным транспортом Россию и США, по крайней мере, в этом веке, может быть экономически нецелесообразным, так как требует создания большой и сложной инфраструктуры вокруг себя. Такое мнение высказал журналистам глава РСПП Александр Шохин в кулуарах XVIII Евразийского Веронского экономического форума, организованного при поддержке Фонда Росконгресс.

"Я думаю, что в этом веке - да (нецелесообразно - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос об экономической целесообразности реализации проекта.

Шохин пояснил, что "туннель - это как вишенка на торте", так как до самого туннеля должна быть железная дорога. "Там с одной стороны болото и тундра, с другой - горы, там не один туннель придется рыть, чтобы подойти к мысу Восточный. К тому же это скалистый берег, технологии (Илона - прим. ТАСС) Маска может и позволяют это сделать. Но я был и со стороны Аляски, там тоже надо обустраивать инфраструктуру. Оправданием этого проекта мог бы стать какой-то грузопоток в обе стороны. Есть он или нет? Например, когда прикрыли Северный широтный ход, исходили из того, что особо потока может не быть", - отметил он.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявлял о начале обсуждения строительства тоннеля между РФ и США. По его данным, тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за 8 лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.