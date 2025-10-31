Си Цзиньпин призвал к поддержке многосторонней торговой системы

Председатель КНР отметил необходимость поддержать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Рюмин/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны и экономики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) совместными усилиями поддержать многостороннюю торговую систему и выступить против протекционизма. Об этом глава КНР заявил в своем обращении по случаю саммита АТЭС.

"Мы должны твердо поддерживать основанную на правилах многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО, укреплять единство и сотрудничество, выступать против протекционизма, а также противостоять одностороннему давлению", - приводит текст его обращения агентство Синьхуа.

Председатель КНР также призвал поддержать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек, содействовать региональной экономической интеграции и созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Саммит АТЭС проходит в Кёнджу 31 октября - 1 ноября. По его итогам ожидается совместная декларация. В АТЭС входит 19 государств Азиатско-Тихоокеанского региона и 2 региона КНР (Гонконг и Тайвань).