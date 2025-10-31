Netflix изучает возможность покупки Warner Bros. Discovery

Стриминговый сервис нанял инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциального предложения

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность приобретения американского медиаконгломерата Warner Bros. Discovery. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Netflix нанял инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциального предложения. Сервис также получил доступ к финансовой информации, необходимой для подачи заявки.

Как передает агентство, Warner Bros. Discovery и Moelis & Co отказались от комментариев. Связаться с Netflix для получения подтверждения также не удалось.

Телестудия Warner Bros. производит много популярных сериалов Netflix. Владение этим бизнесом даст сервису контроль над одними из самых популярных историй и персонажей, в том числе над франшизами о Гарри Поттере и DC Comics.