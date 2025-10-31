На создание арендного жилья в Арктике направят более 5 млрд рублей
Редакция сайта ТАСС
12:20
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей направят на создание арендного жилья в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"В общем объеме средств это составляет 5,4 млрд рублей, которые пойдут на создание фонда арендного жилья в Арктике", - сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика".
Министр отметил, что первые квартиры на Арктическую зону будут выделены до нового года.
Ранее Чекунков сообщал, что реализация программы "Доступное арендное жилье в Арктике" в первую очередь начнется с Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.