Россия и КНДР будут укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокий интерес коллег из Пхеньяна к российским лекарственным препаратам и медицинским технологиям

Редакция сайта ТАСС

ПХЕНЬЯН, 31 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в КНДР провел в Пхеньяне переговоры с министром здравоохранения страны Чон Му Римом, среди тем обсуждения были затронуты вопросы поставок лекарств и подготовки специалистов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"На полях в Пхеньяне прошли встречи с руководством министерства здравоохранения, ведущими клиниками и рядом фармацевтических организаций, которые представляют интересы КНДР. Хочу отметить высокий интерес к лекарственным препаратам из России, технологиям, которые мы сегодня используем в лечении больных. Поэтому считаем, что наша встреча прошла успешно. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с нашими коллегами из КНДР, - отметил Мурашко, чьи слова привели в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что стороны обсудили вопросы поставок лекарств и медизделий российского производства, подготовки специалистов для КНДР в российских медицинских вузах. Кроме того, продолжаются совместные программы повышения квалификации: врачи из КНДР прошли подготовку на базе медцентров России. Стороны обсудили и возможность направления специалистов для проведения мастер-классов и оказания практической помощи пациентам на базе лечебных учреждений Китая.

Также будут проработаны вопросы взаимодействия в сфере контроля качества лекарственных средств. "Глава Минздрава России рассказал о позитивном опыте применения мобильных комплексов для проведения профосмотров детей и предложил коллегам из КНДР изучить возможность применения российских технологических и организационных подходов к организации профилактической работы в детских коллективах", - заключили в министерстве.