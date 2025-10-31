FT: БПЛА германской компании Stark не смогли попасть по целям на испытаниях

У одного из дронов загорелся аккумулятор

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Дроны германского стартапа Stark не смогли попасть ни по одной цели в ходе двух испытаний, проведенных в Кении и ФРГ. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам издания, в ходе двух испытаний было совершено четыре попытки попасть по целям. Все они провалились, у одного из дронов загорелся аккумулятор. "Для Stark это катастрофа. Они преувеличивали свои возможности и теперь расплачиваются", - сказал знакомый с ситуацией собеседник издания.

В самой компании отметили, что крушение дронов - это стандартная часть испытаний. "Наши дроны падали сотни раз. Так мы проводим испытания, тестируем, и, в конечном итоге, продолжаем поставлять оборонные технологии, включая [дрон] Virtus, на передовую на Украине", - заявили в Stark.

В Кении Stark провела испытания вместе с британскими военными. Второй раунд испытаний прошел в ФРГ при участии Бундесвера. Германская компания Helsing также приняла участие в тестировании. В Кении ее дроны пять раз успешно атаковали цель, в Германии - семнадцать раз.

Stark - стартап, основанный около 15 месяцев назад. У компании есть команда на Украине, которая занимается тестированием и разработкой. Stark также планирует открыть производство в британском Суиндоне. Ранее FT писала, что германские оборонные предприятия Rheinmetall, Helsing и Stark могут получить заказ на производство до 12 тыс. дронов для бригады Бундесвера в Литве. Сумма контракта для каждой из компаний составит около €300 млн.